У COVID-19 выявили неожиданное полезное свойство

06.10.2020, 21:08, Новости дня

Американские ученые обнаружили, что новый коронавирус обладает способностью «заглушать» боль.

По данным, опубликованной в журнале Pain, исследователи отмечают, что эффект «анестезии» достигается благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами, передает РИА «Новости».

Согласно исследованию, нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходят с участием нейропилина-1 и VEGF-A – другого белка, являющегося фактором роста эндотелия сосудов.

Таким образом, исследователи обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19, при котором заболевший практически не замечает ухудшения самочувствия. Ученые планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как его свойства могут оказаться полезными для анестезиологов.

Ранее ученые из Китая и США заявили, что вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против нового коронавируса.