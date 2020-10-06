 

Ряд военачальников США ушли на карантин из-за COVID-19

06.10.2020, 21:08, Новости дня

Ряд высокопоставленных военных США ушли на карантин после обнаружения COVID-19 у замкомандующего Береговой охраной Чарльза Рэя, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Мы в курсе, что замкомандующего Рэй сдал положительный тест на коронавирус. И что он был в Пентагоне на прошлой неделе на встречах с другими высокопоставленными военачальниками… В качестве меры предосторожности все потенциально близко контактировавшие с ним на этих встречах находятся на добровольном карантине и были протестированы этим утром», – говорится в его заявлении, распространенном ведомством, передает РИА «Новости».

Как уточняет телеканал CNN, среди них глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Хоффман заверил, что никто из контактировавших с Рэем в Пентагоне не проявляет симптомов заражения коронавирусом и что все высокопоставленные военачальники в состоянии выполнять свои обязанности.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными.



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