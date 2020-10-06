Стала известна причина исчезновения ртутных градусников из российских аптек

06.10.2020, 21:00, Разное



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Предыстория

В июле «Фармацевтический вестник» опубликовал подробную аналитику о наличии термометров для домашнего использования, из которого следовало, что спрос на эти товары многократно вырос в условиях пандемии, но аптечные сети получают их по остаточному принципу. В частности, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сообщал, что дефицит термометров связан со спецификой их дистрибуции — ею занимаются не только фармдистрибьюторы и аптечные сети, но и огромное количество неспециализированных торговых точек, в том числе интернет-магазинов, которые предлагают клиентам более выгодные условия. Некоторые торговые площадки предлагают более привлекательные цены, чем аптеки. Эксперты отметили также, что суммарный импорт термометров в Россию по сравнению с предыдущим годом вырос в 2,2 раза. Однако речь идет только о цифровых и инфракрасных градусниках.

По данным сайта крупнейшего фармдистрибьютера «Катрен» apteka.ru, в настоящий момент в аптеках Москвы, Санкт-Петербурга и регионов представлен большой выбор цифровых и инфракрасных термометров со средней стоимостью 150-200 рублей. Аналогичную картину можно увидеть в интернет-аптеке zdravcity.ru компании «Протек», еще одного крупного игрока российского фармацевтического рынка. А вот ртутные градусники очевидно в дефиците: zdravcity.ru предлагает только три термометра, на сайте apteka.ru их нет ни в одном регионе. Градусник родом из советского детства еще можно найти в некоторых сетях (например, «Аптека Озерки» в Санкт-Петербурге).

Куда подевались ртутные градусники?

Еще в 2013 году ВОЗ и организация «Здравоохранение без вреда» объявили об инициативе «Обеспечим к 2020 году безртутное здравоохранение», приуроченной к подписанию Минаматской конвенции о ртути. ВОЗ призвала государства-участники к постепенному свертыванию производства и использования ртутных термометров для измерения температуры и ртутьсодержащих приборов для измерения кровяного давления. Инициатива подразумевает не только постепенное прекращение производства, импорта и экспорта ртутных термометров, но и внедрение более безопасных альтернативных вариантов приборов для измерения температуры тела.

«Ртуть и ее разные соединения вызывают обеспокоенность на уровне глобального здравоохранения и оказывают серьезное воздействие на здоровье, приводя к поражениям мозга и нервной системы, особенно в раннем возрасте. В число других последствий входят поражения почек и пищеварительной системы», – говорится в заявлении ВОЗ.

«С 2020 года РФ полностью отказывается от применения ртутных градусников. В период пандемии вырос спрос на измерительные приборы температуры тела. И, конечно, – спрос на ртутные градусники, но РФ уже больше не производит. Сейчас распродаются остатки. Поэтому сегодня ртутный термометр, который представляет опасность при повреждении колбы с ртутью, для людей перестает быть доступным и уходит в историю», – рассказал MedPortal врач клинической фармакологии ГБУЗ МО «Чеховская областная больница», кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По словам эксперта, та же судьба уже постигла ртутные тонометры для измерения артериального давления.

«В этом году все производители должны были приостановить выпуск ртутьсодержащих медицинских приборов. Просто плановое выполнение инициативы ВОЗ, в которой РФ также состоит, с пандемией это никак не связано», – сообщил MedPortal медицинский блогер и врач Алексей Водовозов.

Как обойтись без ртутных градусников?

Медицинский ртутный градусник относится к максимальным термометрам — это значит, что он показывает максимальное значение температуры, достигнутое в ходе измерения, и при уменьшении температуры столбик ртути не уходит вниз. Именно поэтому прежде чем поместить градусник в область подмышки его требуется хорошенько встряхнуть. По словам Андрея Кондрахина, сейчас в максимальных термометрах вместо ртути используют безопасный жидкий металл галистан (сплав галлия, индия и олова). При комнатной температуре он находится в жидком виде, но в отличие от ртути галистан замерзает при температуре -19 С 0, поэтому его необходимо хранить только при комнатной температуре. Кроме того, его стоимость заметно выше: стоимость такого термометра в аптечных сетях варьируется от 260 до 650 рублей.

Алексей Водовозов уточнил, что максимальные термометры наиболее точно показывают температуру тела, однако слухи о том, что цифровые градусники «врут», сильно преувеличены.

«Я проводил дома эксперимент: у меня три цифровых градусника и один галинстановый, при измерении температуры разброс был где-то 0,1 градуса. Это не принципиальная разница. А вот инфракрасными термометрами действительно сложнее пользоваться: если его неправильно откалибровать, разница может быть в один градус», – сообщил эксперт MedPotal.

По словам Водовозова, цифровой градусник может некорректно измерить температуру тела в двух случаях: либо он произведен «где-нибудь на Малой Арнаутской у подпольного китайского производителя», либо же пользователь неправильно им пользуется. Чтобы избежать первого варианта, достаточно купить градусник у надежного дистрибьютора, а не на «Алиэкспресс». Во втором случае необходимо внимательно прочитать инструкцию.

«При использовании цифрового термометра люди нередко допускают одну и ту же ошибку: смотрят на показания сразу после звукового сигнала, который на самом деле свидетельствует о том, что температура растет с определенной скоростью. После того, как градусник «запищал», его надо подержать под мышкой еще минимум одну минуту», – сообщил Алексей Водовозов.