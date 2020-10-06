Помпео встретился с главами дипломатий Японии, Индии и Австралии

06.10.2020, 20:55, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и министром иностранных дел Австралии Мэрис Пейн, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Участники встречи подтвердили приверженность коллективным усилиям в рамках Четырехстороннего диалога по продвижению свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона. Они также обсудили усилия по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе способы углубления сотрудничества для создания устойчивых цепочек поставок, повышения прозрачности, противодействия дезинформации и продвижения совместных усилий по поддержке восстановления после пандемии.

Дипломаты также обсудили последние стратегические события в Индо-Тихоокеанском регионе и способы расширения сотрудничества в рамках Четырехстороннего диалога в области морской безопасности, кибербезопасности и потоков данных, инфраструктуры, борьбы с терроризмом и других сферах.

Четыре страны подтвердили решительную поддержку АСЕАН и региональной архитектуры Индо-Тихоокеанского региона под руководством АСЕАН. Участники встречи договорились продолжать регулярные консультации для продвижения мирного, безопасного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона посредством взаимодействия между высокопоставленными должностными лицами, профильными экспертами и министрами.

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