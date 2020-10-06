Боррель напомнил, что ЕС не банкомат для Украины

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06.10.2020, 20:48, Новости дня

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз – не банкомат для Украины, а помощь ЕС не безвозмездна и зависит от успеха демократических реформ в стране.

«Не надо вырывать слова из контекста. Я говорил, что помощь ЕС, направляемая на Украину, поставляется на конкретных условиях, мы не благотворительная организация, не банкомат. Мы помогаем, поскольку это соответствует интересам ЕС, создание демократической Украины, и условие нашей помощи – это успех демократических реформ», – сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что президент Зеленский добился значительного прогресса в проведении ключевых реформ, в том числе банковской и налоговой», – добавил он.

Боррель особенно подчеркнул важность создания высшего антикоррупционного суда, добавив, что Украина должна продемонстрировать дополнительный прогресс в борьбе с коррупцией.

Ранее Боррель заявлял, что Европейский союз не желает заниматься благотворительностью в отношении Украины.

Боррель 22 сентября провел свой первый с момента вступления в должность визит на Украину, в ходе которого провел переговоры с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Речь шла о подготовке к 22-му саммиту Украина – Евросоюз, который начнется 1 октября в Брюсселе.

В июне совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины. Эта программа рассчитана на 18 месяцев, общий объем поддержки составит 5 млрд долларов.

МВФ требовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.

Напомним, в апреле 2020 года размер совокупного государственного долга Украины увеличился на 1,05 млрд долларов (1,3%) в иностранной валюте.

В мае в Раде объявили о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.



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