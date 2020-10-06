 

Зеленский заявил о готовности ЕС участвовать в платформе по Крыму

06.10.2020, 20:48, Новости дня

Европейский союз готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита Украина – ЕС в Брюсселе.

«Я рад, что ЕС готов быть вовлеченным в нашу инициативу «Крымская платформа», – передает ТАСС слова Зеленского.

При этом он добавил, что европейские партнеры заверили Киев в отсутствии угрожающих факторов для безвизового режима с ЕС.

«Партнеры из Европейского союза заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии», – сказал он.

Он также уточнил, что украинцы смогут свободно въезжать в ЕС после улучшения ситуации с коронавирусом.

Ранее Зеленский сообщил на саммите, что Украина может присоединиться к санкциям международных партнеров в отношении РФ из-за дела Алексея Навального.



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