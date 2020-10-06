Ученые рассказали, какие животные болеют коронавирусом

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06.10.2020, 20:40, Новости дня

В процессе компьютерного моделирования международная группа биологов из Великобритании и Малайзии смогла составить список животных, которые, как и человек, могут заболеть коронавирусом.

Как правило, человеческие болезни не передаются представителям других видов, отмечают ученые. Однако коронавирус – не тут случай. Можно назвать целый список животных, в том числе тех, которые живут рядом с нами и также как мы заражаются этой инфекцией.

В группе риска также находятся кошки и собаки, норки, львы и тигры, хорьки и макаки. У них, как и у нас, белок ACE2 пропускает болезнетворные микроорганизмы в клетки. Восприимчивыми могут стать как минимум 26 видов животных, которые часто контактируют с людьми.



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