 

В Приморье обнаружены останки вымершего ранее неизвестного животного

06.10.2020, 20:40, Новости дня

Останки древнего животного, жившего, по предварительным данным, от 10 до 51 тыс. лет назад, обнаружили палеонтологи на территории национального парка в Приморье. Ранее этот вид не был известен науке, поскольку он давно вымер, отмечают ученые.

Животное получило название древней пищухи. Его останки откопали внутри известняковой пещеры Сухая, расположенной неподалеку от села Барабаш.

Такие существа могли жить на данной территории в течение десятков тысяч лет, сообщают исследователи. Подтверждением данного факта является то, что останки обнаруживались в разных слоях – как верхних, так и нижних. Этих животных следует отнести к отряду зайцеобразных, уточнил профессор Михаил Тиунов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности

22.09 / Гривна укрепилась по отношению к евро

13.07 / Секрет иммунитета к COVID-19 ученым из РФ подсказали летучие мыши

15.07 / Дело Гандзюк. Мангера оставили под стражей до 11 сентября

12.08 / Стало известно о резком ухудшении состояния Легкоступовой

03.08 / Российские хакеры похитили секретные документы с почты бывшего британского министра – Reuters

06.08 / Московский рынок жилья отскочил к докризисный показателям

03.09 / Филимонов: Порядочные люди не идут в политику, поэтому в политике нет порядочных людей

03.09 / Филимонов: Жене 65 лет, и она 70 раз отжимается от пола. Я ей говорю: “Мама, ты можешь идти в сержанты американской армии”

09.08 / Стало известно о возможном переходе Роналду в другой клуб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска