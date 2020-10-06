В Приморье обнаружены останки вымершего ранее неизвестного животного

06.10.2020, 20:40, Новости дня

Останки древнего животного, жившего, по предварительным данным, от 10 до 51 тыс. лет назад, обнаружили палеонтологи на территории национального парка в Приморье. Ранее этот вид не был известен науке, поскольку он давно вымер, отмечают ученые.

Животное получило название древней пищухи. Его останки откопали внутри известняковой пещеры Сухая, расположенной неподалеку от села Барабаш.

Такие существа могли жить на данной территории в течение десятков тысяч лет, сообщают исследователи. Подтверждением данного факта является то, что останки обнаруживались в разных слоях – как верхних, так и нижних. Этих животных следует отнести к отряду зайцеобразных, уточнил профессор Михаил Тиунов.