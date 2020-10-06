Как составить идеальный базовый гардероб: советы fashion-блогера Карины Нигай

06.10.2020, 20:35, Разное

Слова “базовый гардероб” звучат при каждом удобном, “модном” случае. Многие считают, что собрать его просто. Достаточно лишь скопировать рекомендации из интернета, вооружиться знаниями о трендах сезона и отправляться на шопинг. На самом деле, базовый гардероб не так прост, как может показаться. Он вовсе не должен быть скучным и однотонным.

Карина НигайУниверсального списка нет

Нет универсального списка вещей, который подходит всем и каждому. Человеческая фигура имеет свои особенности. Какие-то нюансы тела нужно корректировать, а какие-то, наоборот, подчёркивать. Поэтому составить список “самых нужных вещей” и просто пройтись с этим списком по магазинам – это ошибка. База – это вещи на каждый день. Они должны быть комфортны, играть роль своеобразной “второй кожи”, которая не будет отвлекать, раздражать и беспокоить. Если вы всё время что-то поправляете, присматриваетесь к деталям своей одежды – значит, выбор явно не совсем верный.

Не нужно быть билбордом с логотипами

Солидные бренды одежды, качественные аксессуары с большим логотипом известного модного дома – это отлично. Но если нет базового конструктора вещей, который элегантно и как бы случайно будут дополнять люксовые марки – это практически провал. Не нужно делать из себя рекламный билборд с логотипами, чтобы показать свою значимость. Это выглядит нелепо.

Базовый гардероб должен быть разный

Для подбора базового гардероба важно разграничить сферы деятельности, для которых вы его создаёте. Например, если вы проводите 60% времени на работе, а 40% времени уделяете ребёнку, прогулкам и свободному общению – то универсального гардероба тут быть практически не может. Конечно, вы можете погрузиться навсегда в джинсы и кроссовки, но вряд ли это будет актуально выглядеть во всех ситуациях. Ведь где-то уместно дополнить джинсы кедами и свободной курткой, а где-то, напротив, добавить высокий каблук и приталенный тренч.

Навсегда не бывает, базовый гардероб нужно обновлять

База не может быть “навсегда”. Ошибочно думать, что просто-напросто нужно наполнить гардероб трикотажем, джинсами и носить это везде и по любому поводу. Апгрейд базового гардероба должен быть организован каждые три года (и это максимум). Во-первых, может меняться фасон вещей. На смену узким джинсам могут прийти расклешенные – и это тоже вариант базы. Во-вторых, вещи из базового гардероба, как правило, любимые. А это значит, что они заметно теряют форму и цвет. Выглядит это неряшливо, непременно нужно следить за своевременным обновлением.

Базовый гардероб не должен быть скучным

Вопреки убеждениям многих, база – это не чёрные и не белые вещи. Белый цвет, равно как и чёрный, может “убить” внешность. Возможно, белый стоит заменить на ванильный. А чёрный на шоколадный. Кстати, полоска, горох и клетка – базовые принты. Используйте их. Однотонные вещи, конечно, основа базового гардероба. Но это не значит, что нужно погрузиться полностью только в них.

Не забывайте про аксессуары и обувь

Важно помнить, что база состоит не только из вещей, но из аксессуаров. Это сумки, ремни, перчатки, обувь. Выбирайте такие вещи на несколько сезонов. Учитывайте то, что они должны быть качественными. У вас может быть отличная базовая одежда, а всё остальное выглядеть изношенным и старомодным. Следите за этим и инвестируйте правильно. Например, можно приобрести пару универсальных ботильонов и сумку, которые подойдут под все вещи базового гардероба. Будьте красивы и счастливы!