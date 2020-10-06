 

Медики назвали опасные для организма при простуде и гриппе продукты

06.10.2020, 20:17, Разное

Правильно подобранный рацион питания является очень важным для быстрого восстановления после простудных заболеваний. Медики назвали опасные продукты при простуде и гриппе, способные усугубить состояние больного и вызвать ряд других нарушений в организме человека.
Кондитерские изделия и конфеты считаются самыми вредными для употребления при ОРВИ. Это связано с содержанием в составе сладостей рафинированного сахара, нарушающего нормальную работу лейкоцитов, что приводит к снижению защитных свойств организма и замедлению процесса выздоровления, сообщается в зарубежном издании Eat This, Not That!.

Во время заболевания следует отказаться от молочных продуктов – цельного молока и сыра. Они задерживают в организме аллергены, стимулируя выработку слизи. В числе вредных компонентов оказались чипсы. Хрустящее лакомство ведет к раздражению горла, а также может стать причиной обезвоживания. Соки из фруктов можно употреблять, но при условии, что в них содержится небольшое количество сахара. Пакетированные соки и сокосодержащие напитки увеличивают воспалительные процессы, что связано с повышенным уровнем в них консервантов и сахара.



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