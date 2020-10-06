Интервью зашлакованного – Личное мнение

06.10.2020, 20:15, Разное

На Руси издавна принято жалеть больше всех дураков и больнушечек. Дурак? Ах, ты ж бедненький мой! Болеешь? Ох, на тебе пряник!

Алексей Навальный мало того, что был неумён, так ещё с перепоя свалился в гипогликемическую кому. По заведённой традиции, его нужно жалеть.

Что ж, не стану идти против скреп и проявлю сострадание. Сегодня Лёшенька с женой Юленькой дали интервью Юрочке — мальчику тоже не очень умному, зато популярному среди думающей интеллигенции (идиотов).

Я потратила 2 с лишним часа своей жизни на это дерьмо. Судя по виду, Алексей прошёл в Шарите отличный детокс — схуднул, стал активнее, реально похорошел. Если до интервью я всё-таки допускала возможность отравления Навального его же соратниками, то теперь совершенно уверена, что он просто хорошо очистился.

Был сисян, стал худян.

Какие выводы я сделала для себя? Новичок, сука, это препарат для детокса. Если посмотреть на цветущего и активного Алексея, становится совершенно понятно, что боевым отравляющим веществом, к тому же смертоносно модернизированным, тут и не пахнет.

Имбирь? Цинк? Витамин Д? Омега-3? Да в жопу! Лучший выбор для зашлакованного организма — мифический Новичок!

В проморолике Дудя появилась и блёклая Юля Навальная, жена зашлакованного. Что говорила? Несла пургу, как лились у неё слёзы, но только тут я поняла, что Юлька жутко косплеит Хиллари Клинтон.

В аэропорту в 8 утра Юлян заказала себе стакан виски. На этом моменте Юрочка сразу закруглил откровения жены Алексея. Единственно важное, что успела сказать блёклая копия Хиллари, так обвинила омских врачей, хотя те спасли Навальному жизнь.

Сам Алексей прямым текстом обвинил врачей, что они сознательно держали его в больнице, чтобы он скопытился от боевого отравляющего вещества.

За что я обожаю российскую пропаганду — что официальную, что оппозиционную? За жуткий непрофессионализм, когда всё шито белыми нитками — после Дудя кто ж поверит в отравление Алексея?

Версия Навального выглядит так: по личному распоряжению Путина его отравили Новичком (жутким отравляющим веществом, убивающим наповал, которое должно убивать мгновенно). Затем Алексея держали в больнице несколько дней — ждали, пока Новичок подействует, но он всё никак не убивал пациента. Затем, когда Новичик почему-то выветрился, так и не убив больнушечку, тело отправили в Германию, чтобы спасти.

Я сознательно показываю вам видео, добавляя Дудю сотни тысяч просмотров — смотрите. Пусть будет больше просмотров — чем больше их, тем больше людей увидят наглую ложь.

Был ли, на мой взгляд, этот спектакль срежиссирован изначально?

Нет, я думаю, что действовали по ситуации. У Алексея случилась диабетическая кома, омские врачи сработали профессионально, спасли больнушечку, а окружение Навального просто воспользовалось сложившейся ситуацией, развивая действие по ходу событий. В чём им, конечно же, помогли их половые партнёры с Запада.

И как вам спектакль зашлакованного? Впечатлены?