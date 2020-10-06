Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте

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06.10.2020, 20:08, Новости дня

Армения готова идти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан», – сообщил Пашинян, передает ТАСС со ссылкой на France Presse.

При это он выразил мнение, что военные действия в Нагорном Карабахе не начались бы без активного участия в этом Турции.

Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники. 



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