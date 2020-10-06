Личное: “Он любит полных женщин”

06.10.2020, 20:05, Разное

Для самостотельного разбора.

Может придет время, когда я смогу вам доверять разбор писем не только рапанов и самые стандартные письма рыб, но и сложные письма и даже письма нерыб. Доверять и не поправлять никого в комментариях.

Но пока будем к этому последовательно двигаться. Вот это – не самое стандартное письмо.

apriory_junk

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Большое спасибо за Ваш блог. Может быть моя история подойдёт для разбора.

Мне 31 год, певица, есть свой кавер бэнд, зарабатываю прилично, особенно в сезонные месяцы свадеб или корпоративных мероприятий. есть квартира, которую подарили родители, и машина. Недавно начала писать свои песни, долго к этому шла, так как образования музыкального не имею. Имею большой лишний вес сколько себя помню, когда больше, когда меньше. Несколько лет назад похудела на 40 кг, когда смогла дисциплинировать себя, но надолго меня не хватило, и 20 кг за эти несколько лет набрала обратно. Сейчас работаю с психологом над пищевой аддикцией и отсутствием дисциплины и плохим волевым аппаратом, благодаря этому уже год нахожусь хотя бы в одном весе, без скачков вверх, но пока еще не могу начать его снижать. Хожу в зел 3 раза в неделю, занимаюсь с тренером уже 2 месяца, но наладить пищевое поведение пока не получается, как только думаю об ограничении, сразу хочется что-нибудь сьесть. Может это корона, но кроме этого считаю, что имидж у меня неплохой, насколько он может быть у толстой девушки. Умею правильно подбирать гардероб, у меня много друзей и знакомых, яркая социальная жизнь. И как это не странно, я очень люблю спорт: катаюсь на сноуборде, велосипеде, сап серфе, занимаюсь дайвингом. (Она предложила ссылку на свой инстаграм, но я убрала эту ссылку из текста, там очень много фотографий)

Не замужем, детей нет. Были серьезные отношения, которые закончились 2,5 года назад. Жили вместе 2 года, я была минусом в дисбалансе. За 2 года отношений 2 раза расставались – оба раза инициатором разрыва был В. и оба раза инициатором сойтись была я. По факту – сливалась очень сильно, нужда в нем была велика. Единственный раз, когда инициатором разрыва стала я, это когда он проследил мои переписки, сделал неверные выводы о том, что я ему изменяю, и в состоянии аффекта он меня избил. тогда я купила билет в один конец в ЛА. Когда она об этом узнал, то пришел ко мне со словами, что он меня любит, и что он бы от меня никуда никогда не улетел бы. Я думаю этот эффект получился за счет того, что я перестала сливаться и просто ушла, когда по сути уже давно послали.

После этих отношений у меня 2 года не было никого хоть немного заинтересованного во мне. Первый год мне и самой было не до отношений, потом убрала свой ЗВ и поняла что просто никто не рвется, вот никого и нет.

3,5 месяца назад мне написал в директ инстаграмма Э. с предложением познакомиться. Написал, что хотел бы узнать меня как человека, как девушку, что я ему очень понравилась. Я в городе достаточно медийный человек, и мне часто пишут незнакомые люди, мужчины в том числе. Иногда подкатывают, но редко. Но чтоб так прямолинейно, тактично – наверное никогда.

Я тогда пережидала отсутсвие работы в связи с карантином на море в Сочи. Мы несколько дней попереписывались, после чего он предложил встретиться. Приехал ко мне в Сочи, мы пошли гулять, чудесно провели время, потом пошли смотреть фильм ко мне и в этот же вечер переспали. С утра сходили на завтрак, искупались в море, еще немного повалялись в кровати, поболтали, и он уехал обратно. Как приехал домой – написал что доехал, что рад был встретиться и все такое.

Э. 31 год. Вдовец. Жена умерла совсем недавно – в начале карантина от рака. Как потом оказалось обо мне он узнал от нее – она была на меня подписана в инстаграмм. ОЗ в общем и целом думаю у нас примерно одинаковая, может только в социальной сфере у меня ОЗ повыше, и денег я сейчас зарабатываю побольше, но и трачу очень легко и бездумно. С экономикой у него явно дела получше. У него своя квартира и хорошая машина.

После нашей первой встречи я скоро вернулась в город и он тут же позвал меня на свидание в кафе. И так у нас потихоньку закрутилось. Первый месяц нашего общения был неплох, мы даже успели сьездить в поездку на побережье – мне по работе надо было, он составил компанию. Я поймала себя на мысли, что влюбляюсь.

Потом я поехала с подругами в Сочи на несколько дней потусить, туда же приехал мой очень состоятельный друг со своим другом. Мы с девочками пошли с ними гулять, в итоге вечером продолжили тусоваться у них в номере отеля. Исключительно в дружеском формате, но Э. это естественно напрягло и он мне высказал свое недовольство. Я понимала, что со стороны это все выглядит не очень, но и менять своего поведения не хотела. Так ему и заявила – я люблю тусоваться, а это мой друг, ничего такого. С этого момента и начал расти мой плюс. Это потом я поняла, что это моя корона Победителя начала расти от корма, а тогда я просто начала раздражаться. Мне хотелось приезжать к нему домой, получать заботу, ласку, внимание, секс и потом уезжать по своим делам. Я никуда его с собой не звала, пошла на ДР к подруге, на которым были и молодые люди девочек, а Э. туда не позвала. Он начал обижаться и предъявлять. Меня это начало еще сильнее раздражать. Э. стал липким. Меня смущало в нем то, что он не умеет хорошо одеваться, что он стеснительный в общении с другими людьми. Иными словами я его начала стесняться. Или даже стыдиться. Чем больше я отмораживалась тем более липким он становился. В один из дней он подарил мне ключи от своей квартиры и сказал что его двери всегда для меня открыты и я могу приезжать когда захочу. Это было приятно с одной стороны – мне никто таких жестов не делал. С другой стороны – я искала для себя варианты «получше» на мой взгляд. Сходила на свидание с давним инста знакомым, который мне писал иногда, но мы так и не встречались, потому что он не проявлял какой-то инициативы, а тут проявил. Потом еще один парень мне написал в директ и позвал на свидание. Тоже сходила. Но заинтересованности ко мне у них особой не возникло. по ОЗ они уступали Э. оба во всем, кроме имиджа.

Несколько раз я пыталась слиться из этих отношений, под предлогом что «не могу предложить ничего серьзного, я собираюсь улетать жить в другую страну, как только откроются границы», что кстати абсолютная правда. Но в итоге, когда Э. наконец понял, что я сливаюсь, предложил секс втроем с еще одной девушкой. Мол – раз уж у нас такой «свободный» формат отношений, давай попробуем. У него один раз был ЖМЖ и ему понравилось. Он предложил, потому что я ему рассказывала о свей фантазии, посмотреть как мой МЧ занимается сексом с другой. Меня это заводит, я даже смотрю иногда порно с куколдами. Но они в основном мужчины. Я согласилась и это действительно было прикольно. Днем следующего мы все разъехались, я пошла играть в покер. но я уже понимала, что точно надо расставаться. Приехала к нему после покера забрать вещи, а он был так зол на меня, что перестал меня уговаривать и говорил – уходя уходи. И тут я поняла, что уходить то и не хочу. В итоге осталась у него и с этого момента наши отношения поменялись. Мы всю ночь обсуждали эксперимент с сексом втроем, на следующий день он поехал со мной на работу в соседний курортный город, мы опять обсуждали секс в твоем и возможность повторить с новой девушкой. Я его хотела всю поездку. И вообще загорелась к нему. А он с такой заботой ко мне. Он всегда был очень заботлив, но теперь меня это не раздражает а наоборот радует. И мне теперь захотелось давать заботу в ответ. Недавно у него был отпуск, поехали с ним вместе в Красную Поляну на неделю. У меня там есть несколько компаний друзей, мы все собрались вместе я его с ними познакомила. Походили похайкали по горам, катались там на великах и вообще отлично проводили время. СЕкс и так был нежный и чувственный, стал еще более эмоциональным и раскованным. Он любит полных женщин, и очень чутко снял мои зажимы по этому поводу в постели. Как приехали из отпуска, я поработала и он позвал на свидание, сводил в рыбный ресторан. Потом признался в любви, я тут же ответила взаимностью.

Насколько я понимаю, у нас сейчас динамический баланс: он перестал быть липким, я сняла корону и хорошо его рассмотрела, его отношение ко мне. Но меня начал мучать вопрос – как снова не отрастить корону? как не наступить на те же грабли? как снять свою корону до конца? Правильно ли я рефлексирую ситуацию и то что произошло, или это все мои иллюзии и неверные трактовки происходящего? Я прочитала вашу книгу, и где-то с февраля читаю блог, но понимаю, что еще ничерта еще особо не понимаю. пришел страх все испортить. Ко мне еще никто так не относился, как Э. Он вообще замечательный человек. Мне сейчас очень стыдно, за то что я так себя с ним вела некрасиво.