Мнение: Дудь, новый выпуск – просто провал

06.10.2020, 20:00, Разное

Я был одним из тех, кто переживал за состояние Алексея, а таких, к слову, оказалось чуть ли не пол-России. Оно и понятно, ведь Навальный, вся его деятельность и семья в целом производят очень приятные впечатления. Поэтому думаю, что многие действительно обрадовались новому интервью Дудя с его участием.

Конечно, на повестке дня – «Новичок»: что, где и при каких обстоятельствах. Даже без спойлеров могу заявить, что ничего нового Алексей так и не выдал: не помню, но отравил точно Путин, других вариантов нет.

Ну а тут фантазия Алексея пошла в разнос – отравили, мол, потому что мешает главнокомандующему деньги зарабатывать, а выдало царя оружие преступления, ведь «Новичок», по словам Алексея, обычному чинуше достать будет просто невозможно.

Кстати, всю теорию Юра Дудь слушал внимательно и даже не перебивал, разве что периодически вставлял свои реплики из разряда «Вам не кажется, что всё ЭТО напоминает манию величия»? Примечательно, что в течение интервью блогер не раз задал ему этот вопрос, на что Навальный всегда ехидно улыбался.

И всё бы ничего, но только уже в конце диалога оба вспомнили историю, когда Алексея облили зелёнкой 3 года назад. Помните такой инцидент? Тогда Навальному (несмотря на запрет) разрешили вылететь из страны и получить медицинскую помощь в Израиле.

«Путину просто стало стыдно на секунду», – прокомментировал происшествие Алексей. «Он не хотел, чтобы у меня стало ещё больше сторонников».

Стоп. В таком случае теория с отравлением «Новичком» просто-напросто зашла в тупик, разве нет? Об этом намекнул и сам Дудь, но Навальный его словно не слышал.

Также интересно, как Алексей сравнил себя с Министром иностранных дел и президентом. На вопрос Юрия, что он почувствовал, когда канцлер Германии зашла к нему в палату, он ответил: «Ну, это было приятно». Пояснил просто: «А чё, я хуже Путина что ли?» Нет, друг, ты не хуже Путина, но ты и не политик такой величины, как ни крути. И тут вновь возвращаемся к вопросу о мании величия – да, она, безусловно, присутствует, только непонятно, с чего бы?

Добавлю ещё про супругу Алексея – Юлию. Приятная, образованная женщина, которая до последнего поддерживает мужа.

Также осталось много вопросов касаемо финансирования ФБК и оплаты лечения в дорогущей клинике Шарите, но разве Навальный когда-то прозрачно отвечал на такие провокационные вопросы? Если честно, не помню.

Ну а кто ещё не посмотрел, полное интервью тут.