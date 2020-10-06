Мнение: Ковид – движение в логике абсурда

06.10.2020, 19:55, Разное

Блестящая обзорная статья Глеба Кузнецова по “второй волне”. Он один из немногих осмеливается ставить вопрос ребром, не уходя при этом в совсем уж радикальное “ковид-диссиденство”. А сформулировать вопрос можно в двух шокирующих тезисах.

Первый – да, ковид существует, и, вполне возможно, он будет, хоть и ненамного, но поопаснее гриппа.

Второй – 8 месяцев всемирной “борьбы с ковидом” в самых разных вариантах показали, что ни маски, ни карантины, ни штрафы на его распространение не влияют примерно никак, а действенного средства просто не существует; ну так, может, перестать уже искать под фонарем и расслабиться? Или по любимому девизу активистов – “надо же что-то делать!” – продолжать делать то, от чего очевидный вред и никакой пользы?

ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ. Очередные ВЦИОМовские тезисы с панели по второй волне пандемии. Моя тема – Ситуация знания и ковид.

Она изменилась по сравнению с первой.

Логика «первой волны». Мы не знаем, что это за вирус, но потенциально он смертельно опасный и у нас есть примеры – НЙ, Италия, Испания, Лондон – что он именно таков. Поэтому, давайте соблюдать научно обоснованные «меры». А государство – ищет решение (и найдет), а пока не найдет – поддержит людей всеми силами и средствами. Фактически – это был договор о том, что давайте, граждане, предоставим науке и экспертам все решить, выдвинем знание на первый план. И звезды она подарила в виде Куомо,Фаучи или отечественных спикеров, оперировавших научными и паранаучными терминами. Высшие чиновники большинства стран проводили встречи с научными светилами. В контексте второй волны произошло изменение этой системы взглядов.

Что изменилось.

– «замусоренность темы» в чисто научном смысле – торжество препринта; десятки тысяч публикаций по теме не создают понимания, а затуманивают его. Ничего похожего на научный консенсус нет и не предвидится.

– роста нового знания о коронавирусе по сравнению с маем нет (ни в медицинском, ни в научном, ни в эпидемическом ключе). Фактически, накопление знания происходило в логике самой эпидемии в первый квартал эпидемии во всех странах. Потом – вышли на плато, потом – деградация прошлого представления, опровергаемого фактами из жизни. Вроде протестов, войн и прочего специального опыта.

И это интереснейший феномен.

До сих пор непонятно – насколько дети могут быть переносчиками и как они болеют, кто такие «бессимптомники» (и можно ли их считать заболевшими) и сколько их вообще; какова реальная погрешность ПЦР диагностики; что такое “от ковид” и “с ковид” в смысле причины смерти; насколько устойчивый иммунитет к вирусу формируется; какая социальная дистанция достаточна – 1,5 метра или 8 и так далее.

По всем этим – и множеству других – пунктов можно говорить о размывании представлений, а не об уточнении их.

– отсутствие не только качественного роста понимания происходящего, но и предложений по изменению ситуации; (сидите дома, мойте руки, носите маски, не помогает? Ну что-то то надо делать!?) Государство, забыв про утративших доверие экспертов, действует из «научно-популярного подхода», предлагая все тоже самое – набор типичных мер, но более для себя экономных;

– новые знания не получают хода: вне политических заявлений не интерпретируется провал масочной политики в Испании, не интерпретируется «кейс Израиля» когда слабый всплеск первой волны привел к более сильной второй волны; не интерпретируется радикальное расхождение графиков умершихзаразившихся, когда порядковый рост количества зараженных не привел к сколько-нибудь значительному количеству смертей; нет настоящего неполитизированного анализа ни кейса Швеции, ни «манаусского сценария» (отдельная интереснейшая тема, сколько людей может заболеть умереть в городе – миллионнике с минимумом больниц, лекарств и практик социального дистанцирования – то есть без организованного сопротивления ковиду – напишу об этом, очень показательно);

– все предложенные средства – это лекарства 15-20 летней давности, кроме еще более старых стероидов, ветеринарных противоглистных и прочего. Вакцины на старых платформах порождают только недоверие. Наука не предложила ничего спасительного. Фактически, есть недоверие и всем производителям, и, самое главное, – регуляторам; Мы это видели на примере обсуждения вакцинлекарств у нас. Но это не только российская история.

– крах системы медицинского обслуживания как таковой в развитых странах (в 4 раза меньше диагностики онко-заболеваний в некоторых сегментах; остановки программ химиотерапии массовые; остановка до 50% КИ по нековидным темам и так далее); По разным странам начали выходить исследования «избыточной смертности». И везде избыточная смертность максимум на четверть связана с Ковид – на три четверти это традиционные причины смерти.

Это вызывает внутренние протесты в медицинском и научном сообществе уже не по поводу СИЗов как было весной. А по поводу всей ситуации в целом.

Ну и самое главное – опять же повсеместное изменение отношения к проблеме со стороны государств. Теперь государства не обещают помощи – а призывают к гражданской сознательности и прибегают к мерам полицейского администрирования. Самые разные, но везде абсурдные – в Париже требуют переписывать посетителей ресторанов. В Ирландии – в середине октября – запрещают обслуживать внутри помещений, в Москве требуют раз в 10 минут проверять в кино маски на посетителях. Наука перестала использоваться на государственных уровнях даже как фигура речи, все меры и решения “повисли” в громкой пропагандистской фразе про неизбежность “еще более жесткого карантина, если не будет достигнут весенний уровень лояльности”.

Итак, как мы видим:

– «знание» и наука, как способ социализации знания, в кризисе;

– научных ответов на базовые вопросы пандемии так и не было представлено;

– государства даже на словах перестали обращаться к «науке», а стали руководствоваться научно-популярным подходом исходя из логики «надо же что то делать», прежде всего минимизируя собственные расходы;

– медицина – как система научного знания и практик в отдельном, беспрецедентном кризисе из-за остановки “обычного хода вещей” приводящего к взрывному росту смертей от излечимых болезней даже в самых развитых странах (а вернее, именно в них);

Это заставляет меня прогнозировать, что последствия второй волны в социально-политическом смысле будут более масштабными, чем у первой”.

Не дай бог.