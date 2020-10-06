Мнение: ОЗХО нашло “Новичок” у Навального

06.10.2020, 19:50, Разное

Немало улыбнули ожидания чего-то иного от ОЗХО, которое заявило, что в анализах Навального есть следы "Новичка".

Интересно, кто-то действительно ожидал чего-то иного, после вот этой истории (см. материалы https://colonelcassad.livejournal.com/5448771.html и https://colonelcassad.livejournal.com/5525576.html) с фальсификацией доклада по химической атаке в Думе, чем занималось высшее руководство ОЗХО, которое сознательно проигнорировало выводы своих же экспертов о том, что химическая атака была очень маловероятной, поскольку требовалось подогнать отчет по заранее заданный ответ о виновности Асада.

И те люди, которые были к этому причастны, обслужив организаторов атаки на Сирию, по-прежнему руководят ОЗХО.

Вопрос о том, зачем РФ поддерживает легитимность данной организации, уже не первый год вызывает недоумение. Не иначе, это какая-то скрытая форма мазохизма.

Сейчас разумеется пойдут жалобы, что Россию не слышат и ее аргументацию игнорируют. Никто и не ставил задачу слушать Россию и ее объяснения – есть ясная программа, она выполняется, в том числе и через контролируемые международные организации. Жалобы на это в пользу бедных. Если вы играете по этим правилам, будьте готовы, для вас эти правила будут одними, а для хозяев игры – совсем иными.

Само собой, как писал еще в начале этой истории, новые санкции против РФ неизбежны. Потому что потому.