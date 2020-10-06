Кабаны захватили город под Москвой

06.10.2020, 19:43, Разное

Спустя несколько лет после эпидемии африканской чумы свиней поголовье кабанов в Московской области восстановилось. Доказательством может служить ситуация в подмосковной Балашихе.

Несколько особей запечатлела камера видеонаблюдения, установленная поблизости от жилого комплекса “Алексеевская роща”, передает сайт “Подмосковье сегодня”. А местные жители рассказали, что кабанчиков видят на улицах не в первый раз. Перемещаются они группами около десятка особей.

Специалисты отмечают, что бояться захвативших улицы кабанов не стоит. Сейчас они только нагуливают вес, а гон у них начнется только в ноябре. Совсем скоро на них можно будет легально охотиться.