 

Instagram вводит цензуру на мужские соски

06.10.2020, 19:24, Разное

Администрация социальной сети Instagram сообщила о расширении требований для публикации фотографий в профилях пользователей.

Ограничения, прежде всего, затронут публикации с изображениями обнажённых частей тела. В Instagram уже действует запрет на публикацию женской груди без заретушированных сосков, новые правила расширят эти ограничения и на мужскую грудь.

Как пояснило руководство сети, нововведение связано с тем, что фильтры тяжело отличают мужские соски от женских и иногда допускают ошибки, из-за чего эротические публикации становятся доступными для несовершеннолетних.

– Точно отличить мужскую грудь от женской алгоритмы не могут. Мы добились определённых успехов в этом направлении, но 100-процентной реализации нет. А с учётом расширения количества полов, мы не видим возможности прогрессировать. Поэтому мы приняли единственно правильное решение — блокировать все публикации с сосками. Думаю, мужчины не слишком на нас обидятся, — прокомментировал новацию генеральный директор социальной сети Кевин Систром.

Новые правила в Instagram начнут действовать с 1 ноября этого года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Армен Джигарханян накануне 85-летия вновь счастлив с экс-супругой

12.08 / Завидую красивым девушкам в Instagram: Хилькевич опубликовала несколько фактов о себе

31.07 / Мнение: Контракт ЧВОК “Мар” с ННК ПНС Ливии

01.10 / Задержаны двое из воров, укравших подарок Путина

07.08 / Когда мама не разрешила вечеринку: дочь Елизаветы II выбрала необычный сценарий для празднования 70-летия

09.07 / Россиянам старше 75 лет могут повысить пенсию: назван размер прибавки

22.08 / “Избежали судебной войны”: Адвокат раскрыла подробности развода Александра Гордона с молодой женой

24.09 / Ученые установили одну из главных причин преждевременной смерти

08.08 / Загадочная «Лунная пещера» в Словакии это база НЛО?

22.08 / Настасья Самбурская в образе блондинки составила достойную конкуренцию Наталье Рудовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска