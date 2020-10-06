Instagram вводит цензуру на мужские соски

06.10.2020, 19:24, Разное

Администрация социальной сети Instagram сообщила о расширении требований для публикации фотографий в профилях пользователей.

Ограничения, прежде всего, затронут публикации с изображениями обнажённых частей тела. В Instagram уже действует запрет на публикацию женской груди без заретушированных сосков, новые правила расширят эти ограничения и на мужскую грудь.

Как пояснило руководство сети, нововведение связано с тем, что фильтры тяжело отличают мужские соски от женских и иногда допускают ошибки, из-за чего эротические публикации становятся доступными для несовершеннолетних.

– Точно отличить мужскую грудь от женской алгоритмы не могут. Мы добились определённых успехов в этом направлении, но 100-процентной реализации нет. А с учётом расширения количества полов, мы не видим возможности прогрессировать. Поэтому мы приняли единственно правильное решение — блокировать все публикации с сосками. Думаю, мужчины не слишком на нас обидятся, — прокомментировал новацию генеральный директор социальной сети Кевин Систром.

Новые правила в Instagram начнут действовать с 1 ноября этого года.