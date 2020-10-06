 

Азербайджан пригрозил Армении применением оружия, обладающего большой разрушительной силой

06.10.2020, 19:10, Новости дня

Азербайджанская армия в ходе конфликта с Арменией может применить вооружения, обладающие большой разрушительной силой. Об этом 6 октября на специальном служебном совещании в Баку заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, сообщает пресс-служба военного ведомства страны.

“Министр обороны заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер” будут предприняты адекватные ответные действия. Министр приказал азербайджанской армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой”, – сказано в сообщении.

О каком оружии идет речь, пока неизвестно.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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