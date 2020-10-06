Педиатр предположил причины массового обморока школьников

06.10.2020, 19:08, Новости дня

Обмороки у школьников в Великих Луках могли вызвать длительное пребывание в вертикальном положении, воздействие токсического вещества или тепловой удар, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

В Псковской области в Великих Луках 5 октября во время торжественной линейки в школе упали в обморок 13 детей. Позже в больницу обратился еще один ребенок с головокружением. Школьники разного возраста и из разных классов. Один из детей, после того как пришел в себя в больнице, рассказал, что до обморока его «ноги стали тяжелые и в глазах потемнело». На данный момент, исходя из результатов анализов удалось исключить наркотическое отравление.

«Первый фактор, который может вызывать обморок у детей, это ночная экскурсия или какое-то мероприятие, после которого школьники не выспались. Я лично сталкивался с таким случаем, когда в качестве сопровождающего ехал с детьми ночным поездом, а утром у некоторых были ортостатические синкопальные состояния (ортостатический обморок)», – говорит Тимаков.

Ортостатический обморок – это кратковременная утрата сознания, наступающая при переходе человека из горизонтального положения в вертикальное или под влиянием длительного пребывания в вертикальном положении. Врач поясняет, что сосудистые обмороки происходят из-за того, что от головы оттекает кровь и происходит ишемия (нехватка кислорода), в результате чего отказывается работать центральная нервная система.

«Второй фактор – это когда идет воздействие какого-то токсического вещества. Так как это массовые обмороки, это может быть либо из-за воздействия газов, либо из-за воздействия средств, содержащих соли тяжелых металлов, чаще всего это ртуть. Если это все-таки из-за газов, то очень многие школьники сейчас реагируют аллергенными реакциями на различные антисептики, которые применяются, или хлорсодержащие дезинфицирующие средства», – рассказывает Тимаков.

Он объясняет, что такое аллергенное состояние могло вызвать у ребенка обморок, если какой-то продукт вызвал астматические приступы. Также он не исключает того, что аллергическую реакцию могла вызвать плесень, хотя чаще она вызывает у человека болезнь. Испарения плесневые бывают редко, поэтому маловероятно, что именно это стало причиной плохого самочувствия детей.

«Обмороки могла вызвать и какая-то вирусная инфекция, такое тоже бывает. Например, кишечный вирус вызывает у человека состояние в виде кратковременного нарушения сосудистого кровотока в голове», – рассуждает Тимаков.

Сразу после инцидента директор школы №7 в Великих Луках, где дети потеряли сознание, Наталья Демиховская предположила, что причина обмороков – это тепловой удар. Она также уточнила, что в этот день действительно в городе было очень жарко.

«Если была жара, то да, легко и это могло стать причиной массовых обмороков. Если ребята в этот день оделись не по сезону, слишком тепло, то их теплообмен был нарушен. Тепловой удар возможен. Все вышеупомянутые причины, включая эту – сосудистые. То есть нарушение определенного кровообращения, которое могут вызывать и токсины (химические, вирусные, соли тяжелых металлов), нарушение терморегуляции – все это приводит к обморокам», – резюмировал Тимаков.

В феврале несколько учениц омской школы были госпитализированы, поскольку во время линейки упали в обморок. Тогда предположили, что такое состояние вызвало отсутствие полноценного приема пищи – голодный обморок.