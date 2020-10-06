Можно ли снова заниматься спортом после операций на мениске?

06.10.2020, 18:55, Разное

Мениск – хрящевая прокладка между двумя суставными поверхностями. В коленном суставе его важнейшая функция – смягчать удар при прыжках, беге и ходьбе. Если мениск не выдерживает нагрузки, он может повреждаться, рваться. С разрывами мениска разной степени тяжести сталкивалось 12-14% людей, согласно американской статистике. Примерно треть травм менискв связана со спортом – профессиональным или любительским.

Операция по спасению мениска

Операции при разрывах мениска можно условно разделить две группы. Если возможно, хирурги стараются восстановить его. Операция обычно проводится артроскопически: большой разрез не проводится, в полость сустава через отверстие вводится специальный зонд.

Если починить мениск не удается (это более распространенная ситуация), проводится удаление его поврежденной части, его называют менискэктомиией. Эту операцию тоже обычно проводят артроскопически.

Можно ли вернуться к спорту?

Большинство пострадавших возвращается к занятиям спортом в течение нескольких недель. Систематический обзор, проведенный в 2019 году, показал, что после операций на менисках атлеты возвращаются в профессиональный спорт в 81-88% случаев. Есть основания предполагать, что для спортсменов-любителей показатели будут не хуже.

Приведем некоторые научные и экспертные данные, которые касаются популярных видов спорта.

Бег

Врач Больницы специальной хирургии (Hospital for Special Surgery) Роберт Маркс (Robert Marx) указывает, что большинство людей после операций на менисках возвращается к бегу без проблем. Если речь идет о марафоне, то потребуются месяцы тренировок, чтобы пробежать его снова. Маркс подчеркивает, что дополнительные риски есть у людей, которые страдали от артрита коленного сустава до разрыва мениска. Им желательно возвращаться к бегу с осторожностью, под контролем специалиста.

Исследование 2007 года касалось бегунов-любителей. Ученые хотели узнать, насколько опасно для суставов возвращение к бегу. Они опасались, что бег после операции может вести к остеоартриту. Проведенный ими обзор исследований показал, что такой риск после удаления части мениска действительно несколько повышен. Но ученые не призывают оказываться от бега. Они считают, что после операции спортсмены-любители должны тесно сотрудничать со специалистами (физиотерапевтами, специалистами по лечебной физкультуре, спортивными врачами). Специалисты должны оценить индивидуальный риск болезней суставов и помочь человеку постепенно вернуться к активности.

Футбол

По данным испанского исследования, публикованного в2016 году, к прежнему уровню активности после восстановления мениска вернулись 26 футболистов из 29 (86%). Двум участникам исследования пришлось провести удаление части мениска, со временем они вернулись в спорт.

Волейбол, баскетбол

Профессионалы и любители, занимающиеся этими видами спорта, участвовали в небольшом исследовании, опубликованном в 2013 году. После частичного удаления мениска все участники вернулись в строй.

Сколько времени занимает реабилитация

Среднее время реабилитации после менискэктомии – 2-3 месяца, после восстановления – 6-8 месяцев. В течение этого периода времени к спорту может большинство пострадавших. Но делать это нужно постепенно, под контролем специалистов, строго следуя программе реабилитации, постепенно наращивая нагрузку.