“Ну, что за мужчина!” – Валерия похвасталась приготовленным Пригожиным завтраком

06.10.2020, 18:43, Разное

Популярная певица Валерия разместила не своей странице в Instagram видеопубликацию, в которой её супруг Иосиф Пригожин презентовал аппетитный завтрак, приготовленный им для любимой супруги. Пост знаменитости вызвал восторженные эмоции от подписчиков.

В кадрах опубликованного видео Иосиф Пригожин, находящийся вместе с женой на кухне, продемонстрировал зрителям только что приготовленные сырники с ягодами, сообщив при этом, что подобными вкусными завтраками балует любимую каждый день. И хотя Валерия тут же публично усомнилась перед подписчиками в ежедневности наличия подобных угощений, она очень тепло поблагодарила супруга. Певица также сопроводила ролик трогательными откровениями: “Иосиф конечно, удивил так удивил! Встал рано утром, сырников напёк – ну что за мужчина!”.

Заботливый поступок продюсера вызвал у подписчиц Валерии массу восторженных эмоций. Посетительницы микроблога исполнительницы искренне похвалили её любящего мужа, а также отметили, что супруги являются замечательной парой. За несколько часов видеопубликацию просмотрели почти 100 тысяч фолловеров.