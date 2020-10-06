 

Медики перечислили причины низкого уровня глюкозы в крови

06.10.2020, 18:43, Разное

Медики рассказали, чем опасен низкий уровень глюкозы в крови, и перечислили главные причины этого состояния. Гипогликемия приводит к нехватке энергии, нарушениям сна, потере концентрации внимания.
Человеческий организм сигнализирует о снижении уровня сахара такими симптомами как потливость, озноб, дрожь, ощущение голода. Обменно-эндокринный синдром возникает, когда уровень глюкозы в плазме снижается менее чем на 4,0 ммоль на литр. При более тяжелых случаях может появляться усталость, чувство растерянности, снижение концентрации внимания, слабость, потеря сознания. В период сна патологическое состояние может проявляться чрезмерным потоотделением, замешательством после пробуждения.

Снижение сахара наиболее характерно для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Это может быть связано с передозировкой инсулина, отвечающего за контроль уровня глюкозы. Прием пероральных препаратов, провоцирующих выброс инсулина, активизирующих усвоение клетками глюкозы, также может быть причинами гипогликемии.

Без диабета падение уровня сахара встречается нечасто. В большинстве случаев “провокаторами” патологического состояния являются продуцирующие инсулин опухоли, почечная, надпочечниковая, печеночная недостаточность, употребление алкоголя, сульфаниламиды, β-блокаторы, голодание, заболевания щитовидной железы. При гипогликемии медицинские специалисты рекомендуют употреблять пищу 6 раз в сутки, есть бананы, шоколад и другие продукты, содержащие сахар. Для длительного действия необходимы углеводные блюда.



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