 

ОЗХО: в крови Навального обнаружены следы «Новичка»

06.10.2020, 18:50, Новости дня

В образцах крови, взятых у российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердилось наличие нервно-паралитического агента из группы «Новичок», заявила во вторник Организация по запрещению химического оружия.

В заявлении ОЗХО говорится, что биомаркеры в пробах крови и мочи Навального имеют «структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих» к группе «Новичок».

Это подтверждает выводы Германии, где Навальный проходил лечение. Берлин попросил ОЗХО взять пробы у Навального и протестировать их после того, как немецкие врачи пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком».

Западные государства призвали ввести санкции против Москвы в связи с отравлением Навального. Россия отрицает свою причастность и выражает сомнения в том, что оппозиционер был отравлен.

«Нет сомнений в том, что при отравлении Алексея Навального был применен нервнопаралитический агент «Новичок», – написала в «Твиттере» британская делегация в ОЗХО. – Любое применение запрещенного химического оружия – это предмет для серьезного беспокойства».

Разработанное в СССР вещество «Новичок» также было использовано при покушении на бывшего российского агента в Англии в 2018 году. В прошлом году государства-члены ОЗХО договорились запретить химические вещества, входящие в группу «Новичок». Запрет вступил в силу четыре месяца назад.



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