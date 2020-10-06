 

В одном районе Курганской области ввели режим ЧС

06.10.2020, 18:43, Разное

С 6 октября в Юргамышском районе Курганской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает сайт URA.Ru. Власти решились на такой шаг в связи с отсутствием отопления. Сообщается, что без тепла остаются детский сад, порядка девяти сотен жителей многоквартирных домов и 36 зданию юридических лиц.

Котельная, которая должна была заняться отоплением района, была сдана владельцем в аренду, поскольку была признана “опасной” и продолжение ее работы могло обернуться для бизнесмена уголовным делом. Через договор субаренды доставкой тепла будет заниматься другая компания. Режим ЧС необходим в этом случае для того, чтобы руководителю и этой фирмы не грозила уголовная ответственность.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / В России вступил в силу закон защищающий её санкционированных граждан от иностранных судов

17.08 / Мнение: Подвиг губернатора Хабирова…

07.09 / Почему лимон для нашего организма менее кислый, чем мясо

15.08 / Мнение: До Лукашенко дошло: “вагнеровцы” вернулись в Россию

23.07 / Психологи предсказывают Павлу Прилучному недолгий роман с Мирославой Карпович

19.07 / Канье Уэст объявил о первом мероприятии в рамках президентской гонки

03.08 / Мнение: Вечно далекое завтра

25.07 / Это нормально?

01.09 / Мнение: “Вам никто не даст!” ОМОН в Белоруссии посадили на сексуальную диету.

28.09 / “Гора” из “Игры престолов” стал отцом во второй раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска