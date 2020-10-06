 

Два пенсионера из Омска пропали на рыбалке

06.10.2020, 18:23, Разное

Житель Омска обратился в полицию. Он рассказал, что 3 октября двое его знакомых 60 и 66 лет отправились ловить рыбу. На автомобиле Chevrolet Niva они поехали на озеро Малые Казарлы в области, но с наступлением ночи так и не вернулись.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. На берегу они нашли машину с вещами и лодку, рядом с которой было тело старшего из рыбаков, передает сайт VSE42.RU. Второй пропавший был объявлен в розыск. Водолазы проверяют дно озера.



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