Теорию Дарвина о зарождении жизни поставили под сомнение

06.10.2020, 18:51, Разное

Ученые из Великобритании уверены, что зарождение жизни могло произойти в глубинных гидротермальных источниках.

Данное утверждение идет в разрез с идеей Чарльза Дарвина, который был уверен, что жизнь зародилась в теплых мелких водоемах, пишет The New York Post.

Ученые воссоздали среду возле гидротермальных источников на дне океана с использованием длинноцепочных амфифильных соединений, обладающих одновременно гидрофобными и гидрофильными свойствами. Данные соединения образуют везикулы (липидные пузырьки) в очень суровых условиях, в том числе повышенной солености и температуре.

Везикулы считаются предшественниками клеток, и ранее ученые полагали, что в такой среде они не способны образоваться. Выяснилось, что щелочные условия и высокая соленость среды как раз способствуют «сборке» молекул в пузырьки.

Дарвин считал, что первые организмы могли зародиться в маленьком водоеме, где имеются все необходимые вещества. Однако в настоящее время такое зарождение невозможно, так как существующие живые существа сразу поглощают все сложные органические вещества.

Ранее исследователи Гарвардской медицинской школы обнаружили, что аборигены Австралии происходят от неизвестного вида человека.