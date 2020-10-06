Теорию Дарвина о зарождении жизни поставили под сомнение
06.10.2020, 18:51, Разное
Ученые из Великобритании уверены, что зарождение жизни могло произойти в глубинных гидротермальных источниках.
Данное утверждение идет в разрез с идеей Чарльза Дарвина, который был уверен, что жизнь зародилась в теплых мелких водоемах, пишет The New York Post.
Ученые воссоздали среду возле гидротермальных источников на дне океана с использованием длинноцепочных амфифильных соединений, обладающих одновременно гидрофобными и гидрофильными свойствами. Данные соединения образуют везикулы (липидные пузырьки) в очень суровых условиях, в том числе повышенной солености и температуре.
Везикулы считаются предшественниками клеток, и ранее ученые полагали, что в такой среде они не способны образоваться. Выяснилось, что щелочные условия и высокая соленость среды как раз способствуют «сборке» молекул в пузырьки.
Дарвин считал, что первые организмы могли зародиться в маленьком водоеме, где имеются все необходимые вещества. Однако в настоящее время такое зарождение невозможно, так как существующие живые существа сразу поглощают все сложные органические вещества.
Ранее исследователи Гарвардской медицинской школы обнаружили, что аборигены Австралии происходят от неизвестного вида человека.
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