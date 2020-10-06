Германия призвала Россию объяснить инцидент с Навальным

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06.10.2020, 18:12, Новости дня

Кабмин ФРГ проверяет подробный отчет ОЗХО по инциденту с блогером Алексеем Навальным и вновь призывает Россию дать объяснения, а также считает подтвердившимися подозрения по поводу использования вещества из группы «Новичок», сообщила пресс-служба правительства Германии.

«Результаты соответствуют тем результатам, которые уже были получены в специализированных лабораториях Германии, Швеции и Франции. Это еще раз подтверждает доказательства того, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического вещества из группы «Новичок», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, правительство Германии вновь призвало Россию дать объяснения по инциденту.

«Федеральное правительство в настоящее время изучает подробный технический отчет, который ему вчера представила ОЗХО. Оценка рисков распространения играет важную роль в планируемой передаче или публикации информации, а также в вопросе официального включения (опасного химического вещества из группы «Новичок» – прим. ВЗГЛЯД) в список (ОЗХО). Информация об опасном веществе не должна попасть в чужие руки. Правительство Германии вновь призывает Россию дать объяснения по инциденту», – говорится в заявлении, распространенном во вторник, передает РИА «Новости».

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, в крови и моче Навального нашли биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Во вторник ОЗХО передала немецкой стороне отчет по технической помощи в связи с «отравлением» Навального.

В свою очередь Навальный дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором в очередной раз обвинил в своем отравлении российские спецслужбы, которые, по его словам, действовали по поручению президента Владимира Путина. По версии Навального, за случившимся стоят «сотрудники ФСБ либо СВР».

В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, о том, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления США».

Глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает РФ в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в ОЗХО перенаправила в Берлин запрос РФ по Навальному, а «обращения к Берлину вновь возвращают на трек общения с ОЗХО».

«Это замкнутый круг, это алогично, абсурдно, и все это понимают», – сказала она.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.



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