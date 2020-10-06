 

Кремль отреагировал на заявления ОЗХО по Навальному

06.10.2020, 18:08, Новости дня

В Кремле на данный момент еще не ознакомились с отчетом ОЗХО, согласно которому в образцах блогера Алексея Навального найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы пока не располагаем такой информацией. Нужно какое-то время, чтобы это было по дипканалам передано и мы получили об этом информацию. Но, по всей видимости, там будет вся информация, которая необходима», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Во вторник ОЗХО сообщила, что в крови и моче блогера нашли биомаркеры ингибитора холинэстеразы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает РФ в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в ОЗХО перенаправила в Берлин запрос РФ по Навальному, а «обращения к Берлину вновь возвращают на трек общения с ОЗХО».

«Это замкнутый круг, это алогично, абсурдно, и все это понимают», – сказала она.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.



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