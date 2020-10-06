Песков не увидел элементов локдауна в мерах против COVID-19

06.10.2020, 18:08, Новости дня

Российская экономика не закрывается из-за коронавируса, элементов локдауна в стране пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких элементов локдауна, есть решения отдельных регионов по каникулам [в школах], есть рекомендации по пожилым людям, которые входят в группу риска, но экономика не закрывается, все работает», – сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, рассматриваются ли властями новые меры поддержки граждан и предприятий из-за распространения коронавируса, передает ТАСС.

Песков обратил внимание на то, что работа предприятий и организаций «во многом объясняется тем, что система здравоохранения находится в мобилизованном состоянии, что дает гораздо большую устойчивость на фоне эпидемиологических угроз».

Также он сообщил, что в Кремле есть свой ведомственный штаб по коронавирусу, который будет собирать данные по работающим удаленно сотрудникам администрации.

«Не знаю точно. Но, по крайней мере, у нас есть свой ведомственный штаб, и мы туда будем давать данные о тех, кто у нас находится на удаленке», – сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли администрация президента отправлять требуемые данные московской мэрии, передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза распространения коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию ситуации.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московским предприятиям, не предоставившим сведения о переходе работников на удаленку или предоставившим эти сведения не полностью, могут приостановить деятельность.

Кроме того, Собянин сообщил, что из-за распространения коронавируса приостанавливается льготный проезд для школьников и бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте.

Власти Москвы заявили о выходе на пиковые значения весны по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, за минувшие сутки в РФ было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.