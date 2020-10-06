 

Жээнбеков назвал цель оппозиции в Киргизии

06.10.2020, 18:08, Новости дня

Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков заявил, что оппозиция в стране пытается узурпировать власть, устраивая акции протеста после парламентских выборов.

«Я считаю это незаконным захватом власти. Как показывают вчерашние события, цель тех, кто вышел на митинг и акцию протеста, не только отмена результатов выборов, но и дестабилизация ситуации в стране», – сообщил Жээнбеков в интервью киргизской службе Би-би-си, передает ТАСС.

Он отметил, что оппозиция, в том числе, планировала, что действующий президент покинул должность.

«С утра мы проходим то, что было дважды в стране. Мы снова вернулись к этому. Я призываю все стороны прекратить это», – сказал глава государства.

Во вторник спикер парламента Киргизии Дастан Джумабеков подал в отставку.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.



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