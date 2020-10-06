“Некие торсионные поля”: Андрей Кончаловский неоднозначно поздравил Инну Чурикову

06.10.2020, 17:53, Разное

Известный режиссер Андрей Кончаловский разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой с большим уважением поздравил недавнюю именинницу – популярную актрису Инну Чурикову. Тем не менее, стиль поздравления был воспринят фолловерами кинодеятеля весьма неоднозначно.

Стоит отметить, что поздравительные слова Андрея Кончаловского в адрес отметившей свое 77-летие артистки были чрезвычайно возвышенными. Так, режиссер отметил, что Инна Михайловна обладает очень сильными актерскими качествами, которые всегда позволяли ей не только предвосхищать любую задумку автора, но и воплощать в кадрах совершенно разных по менталитету и социальному статусу персонажей. “Это даже не талант, это что-то другое, некие торсионные поля”, – восхищенно отметил хозяин аккаунта. По его словам, Инна Чурикова является национальным достоянием в области искусства.

С другой стороны, с самого начала публикации Андрей Кончаловский не преминул возможностью воздать похвалы и своей супруге Юлии Высоцкой, поставив её “в один ряд” с отмечавшей праздник мэтром отечественного киноискусства. “Это богом одаренные люди, которые всегда прекрасно понимают мои намерения. Конечно, с любым актером нужно разговаривать, но с Инной и Юлей у меня никогда не возникало момента, чтобы я в отчаянии думал: “Что, что я должен сказать, чтобы меня поняли?”, – таким неожиданным способом похвалил обеих дам Кончаловский.

Такая “двойственность” не осталась незамеченной фолловерами, и некоторые из них открыто заявили режиссеру, что обыкновение нахваливать собственную супругу в поздравлении, адресованном другой киноактрисе, является некорректным. Впрочем, большинство поклонников присоединились к теплым словам, посвященным Чуриковой и солидарно выразили восхищение её актерским мастерством.