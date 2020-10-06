 

“Некие торсионные поля”: Андрей Кончаловский неоднозначно поздравил Инну Чурикову

06.10.2020, 17:53, Разное

Известный режиссер Андрей Кончаловский разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой с большим уважением поздравил недавнюю именинницу – популярную актрису Инну Чурикову. Тем не менее, стиль поздравления был воспринят фолловерами кинодеятеля весьма неоднозначно.
Стоит отметить, что поздравительные слова Андрея Кончаловского в адрес отметившей свое 77-летие артистки были чрезвычайно возвышенными. Так, режиссер отметил, что Инна Михайловна обладает очень сильными актерскими качествами, которые всегда позволяли ей не только предвосхищать любую задумку автора, но и воплощать в кадрах совершенно разных по менталитету и социальному статусу персонажей. “Это даже не талант, это что-то другое, некие торсионные поля”, – восхищенно отметил хозяин аккаунта. По его словам, Инна Чурикова является национальным достоянием в области искусства.

С другой стороны, с самого начала публикации Андрей Кончаловский не преминул возможностью воздать похвалы и своей супруге Юлии Высоцкой, поставив её “в один ряд” с отмечавшей праздник мэтром отечественного киноискусства. “Это богом одаренные люди, которые всегда прекрасно понимают мои намерения. Конечно, с любым актером нужно разговаривать, но с Инной и Юлей у меня никогда не возникало момента, чтобы я в отчаянии думал: “Что, что я должен сказать, чтобы меня поняли?”, – таким неожиданным способом похвалил обеих дам Кончаловский.

Такая “двойственность” не осталась незамеченной фолловерами, и некоторые из них открыто заявили режиссеру, что обыкновение нахваливать собственную супругу в поздравлении, адресованном другой киноактрисе, является некорректным. Впрочем, большинство поклонников присоединились к теплым словам, посвященным Чуриковой и солидарно выразили восхищение её актерским мастерством.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Медики рассказали о признаках дефицита витамина D

21.09 / Звезда «Закрытой школы» Валерия Минина вышла замуж за коллегу Дмитрия Карташова

29.07 / Модель Коко Роша ждет третьего ребенка

15.09 / Россиянам пообещали рост пенсий в 2021 году: На сколько увеличат выплаты

27.07 / Российский подросток прикурил от свечи в храме на камеру

17.07 / Что читает Путин

05.08 / Опубликованы новые фото Кейт Миддлтон с тайного посещения

02.08 / Ученые рассказали о причине потери человечеством защиты от вирусов 600 тысяч лет назад

02.07 / В Токио жители запечатлели на камеру падение метеора

23.07 / Ученые связали ухудшение памяти у пожилых людей с тяжелой работой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска