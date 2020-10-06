Диетолог Халед Юсеф назвал преимущества употребления чая с шафраном

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06.10.2020, 17:53, Разное

Диетолог Халед Юсеф назвал преимущества регулярного употребления чая с шафраном для здоровья человека. Благодаря напитку с самой дорогой в мире специей можно улучшить работу легких, активизировать деятельность головного мозга и предотвратить развитие многих заболеваний.
Шафран считают “царем” пряностей. Полезные для организма свойства специи связаны с содержащимся в ней комплексом активных биологических элементов, эфирных масел, дубильных веществ, аминокислот, флавоноидов и альдегидов. В числе компонентов шафрана – укрепляющий иммунитет цинк, медь, железо, фосфор, магний, кальций, селен, марганец, витамины А, В1, В2, В6, В9, РР, С. Специалист по правильному питанию рекомендует употреблять чай с пряностью утром, на голодный желудок. Это позволит улучшить работу пищеварительной системы, минимизировать газообразование, нормализовать стул, устранить развитие воспалительных процессов в желудке.

Напиток является особенно полезным для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Чай эффективен для снижения высокого кровяного давления, укрепления организма и повышения его сопротивляемости инфекциям и вирусам в период простуд, улучшения аппетита. При грамотном употреблении чая с шафраном можно избежать преждевременного старения кожи, предотвратить возникновение заболеваний дыхательных путей. Шафран подходит не для всех, хотя и отличается множеством важных для организма свойств. Чай со специей не стоит употреблять детям до 3 лет, при индивидуальной непереносимости специи, генетической склонности к аллергическим реакциям, во время беременности и в период лактации.



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