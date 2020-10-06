В Кремле выразили надежду, что ситуация в Белоруссии наладится без посредников

06.10.2020, 17:48, Новости дня

В Кремле выразили надежду, что ситуация в Белоруссии достигнет точки стабилизации без участия каких-либо посредников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вопрос в том, нуждается ли легитимное руководство Белоруссии в каких-то посредниках или не нуждается. Мне неизвестно о том, что руководство Белоруссии искало бы каких-то посредников. И мы надеемся, что именно ситуация в Белоруссии достигнет точки стабилизации без участия каких-либо посредников», – сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли РФ для себя роль посредника в урегулировании ситуации в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выразила желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Она рассказала, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.