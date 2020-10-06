Мнение: Про лечение

06.10.2020, 17:45, Разное

Относительно вопросов про лечение.

На этой неделе должны выписать с дневного стационара в Первой горбольнице.

Лечащий врач (Светлане Серебрянской спасибо за профессиональное лечение) отметил существенные улучшения + распространение инфекции остановлено, так что наиболее опасных сценариев, чреватых потерей зрения или еще чего-нибудь похуже удалось избежать.

Один глаз на 10-15% пока еще видит хуже, но как говорят, это временное явление и постепенно все должно прийти в норму. После выписки, будет где-то месяц реабилитации – капли там, таблетки, но уже без уколов.

Как выяснилось, не так страшен укол в глаз, как укол в висок. Это пожалуй самый болезненный укол из всех, которые мне когда-либо кололи. Болючий. А в глаз совсем не больно. Но лучше конечно до такого не доводить. Лишнее напоминание о важности здоровья.

По бесплатному лечению – по полису получается практически бесплатно, большую часть уколов и таблеток бесплатно выдают. Кое-что пришлось докупать (например, каждый день надо покупать для укола в глаз ампулу имуноглобулина – 125 рублей за штуку + два вида капель для дома – рублей на 500), но там за все время получилось менее 2000 рублей. При том, что у нас в городе просто прием у частного офтальмолога в среднем от 1500 рублей. Так что лечат практически даром, при этом лечат хорошо.

В отделении большой наплыв пациентов, но врачи как-то справляются со всем этим потоком.

Сегодня особо дрючили тех, кто в отделение без маски заходит, вчера в отделении выявили заболевшего коронавирусом. После офтальмологии, где все строго, выходишь из больницы на остановку, садишься в автобус, а там на окне висит текст указа губернатора Развожаева про обязательность ношения медицинских масок в общественном транспорте. Смотришь, от силы человек 5 на весь автобус в масках + водитель (их вроде напрягают по этому поводу). При этом последние недели идет устойчивый рост числа заболевших и в Крыму и в Севастополе. Такие вот севастопольские контрасты.



Офтальмологическое отделение 1-й Горбольницы.