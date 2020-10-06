 

Мнение: Про лечение

06.10.2020, 17:45, Разное

Относительно вопросов про лечение.
На этой неделе должны выписать с дневного стационара в Первой горбольнице.
Лечащий врач (Светлане Серебрянской спасибо за профессиональное лечение) отметил существенные улучшения + распространение инфекции остановлено, так что наиболее опасных сценариев, чреватых потерей зрения или еще чего-нибудь похуже удалось избежать.
Один глаз на 10-15% пока еще видит хуже, но как говорят, это временное явление и постепенно все должно прийти в норму. После выписки, будет где-то месяц реабилитации – капли там, таблетки, но уже без уколов.
Как выяснилось, не так страшен укол в глаз, как укол в висок. Это пожалуй самый болезненный укол из всех, которые мне когда-либо кололи. Болючий. А в глаз совсем не больно. Но лучше конечно до такого не доводить. Лишнее напоминание о важности здоровья.
По бесплатному лечению – по полису получается практически бесплатно, большую часть уколов и таблеток бесплатно выдают. Кое-что пришлось докупать (например, каждый день надо покупать для укола в глаз ампулу имуноглобулина – 125 рублей за штуку + два вида капель для дома – рублей на 500), но там за все время получилось менее 2000 рублей. При том, что у нас в городе просто прием у частного офтальмолога в среднем от 1500 рублей. Так что лечат практически даром, при этом лечат хорошо.
В отделении большой наплыв пациентов, но врачи как-то справляются со всем этим потоком.
Сегодня особо дрючили тех, кто в отделение без маски заходит, вчера в отделении выявили заболевшего коронавирусом. После офтальмологии, где все строго, выходишь из больницы на остановку, садишься в автобус, а там на окне висит текст указа губернатора Развожаева про обязательность ношения медицинских масок в общественном транспорте. Смотришь, от силы человек 5 на весь автобус в масках + водитель (их вроде напрягают по этому поводу). При этом последние недели идет устойчивый рост числа заболевших и в Крыму и в Севастополе. Такие вот севастопольские контрасты.


Офтальмологическое отделение 1-й Горбольницы.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Названы способы уменьшения жира на лице

15.09 / Пять причин посмотреть мюзикл “День влюбленных”

29.07 / “Думала, будет хуже” – Катя Жужа показала свой послеродовой живот

31.07 / В Apple предложили использовать радары вместо сенсорных экранов в смартфонах

22.09 / Возлюбленная Шепелева Тулупова показала редкие снимки с ведущим

18.08 / Умершая россиянка “воскресла” в морге

21.09 / Кайя Гербер отдыхает в Мексике с бойфрендом Джейкобом Элорди и своими родителями

23.09 / Белорусский суд обязал Википедию удалить информацию о протестах

24.07 / Личное: Натворила трешняка

25.09 / Всё ближе к Марсу и Венере! На целых 267 метров!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска