 

Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан

06.10.2020, 17:43, Разное

По словам главы государства, ранее у него был собственный дом под Киевом, где они и жили. Но глава государства был вынужден от него избавиться.

“У меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за коронавируса. Дом был продан”, – поделился Владимир Зеленский. Он добавил, что сейчас для его семьи резиденция – это просто отель. Хотя, по законодательству, украинский лидер имеет полное право там жить. Однако главе государства хочется жить именно в доме.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас они с супругой ищут новое место. “Построим дом, или возьмем в аренду”, – пояснил президент Украины.

Напомним, в начале июля этого года стало известно, что Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в Конча-Заспе, где более десяти лет проживал экс-президент Украины Виктор Ющенко. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ведь ранее бывший участник КВН во время предвыборной кампании осуждал украинских политиков, которые пользуются государственными резиденциями.

Как писали “Дни.ру”, с критикой на президента Украины обрушился депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Он напомнил, что Владимир Зеленский обещал улучшить благосостояние граждан и положить конец насильственной украинизации. Однако после прихода к власти политик так и не выполнил ничего из перечисленного.



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