 

Мишустин захотел поучиться у победительницы конкурса “Лидеры России”

06.10.2020, 17:43, Разное

Во вторник, 6 октября, глава правительстве встретился с Людмилой Некрасовой. Мишустин поздравил ее с прошедшим Днем учителя и победой в суперфинале конкурса “Лидеры России”.

Премьер отметил, что не понаслышке знает о конкурсе и напомнил, что был одним из наставников “Лидеров России”. “Надеюсь, что мы с вами поработаем, я также буду учиться у вас тому, что вы умеете лучше”, – сказал Мишустин Некрасовой. В свою очередь победительница поблагодарила главу правительства за наставничество.

По словам Мишустина, ему интересно узнать мнение директора лицея о мерах, которые нужно предпринять для улучшения системы просвещения в России и нацпроекте “Образование”.

Премьер-министр выразил надежду, что опыт Некрасовой будет востребован в отечественной системе образования. Он предложил ей обсудить эту тему подробнее, сообщает ТАСС.

Масштабный конкурс “Лидеры России” является флагманским проектом платформы “Россия – страна возможностей”. Она была запущена во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи осенью 2017 года. Инициатором стал президент Владимир Путин.

Платформа объедияент множество направлений. Среди них – образование, кадровые и социальные проекты, способствующие продвижению общественных инициатив и самореализации граждан.



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