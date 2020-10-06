Мнение: Два отравления

06.10.2020, 17:35, Разное

Начал смотреть интервью Навального Дудю… Увы, меня хватило минут на 15-20. Скучное получилось интервью. Мне вот интересно, кто-нибудь досмотрел до конца два часа разговора Дудя с Навальным?

Одно порадовало: Навальный жив и выглядит если и не совсем здоровым, то стремительно идущим на поправку.

По–прежнему не сомневаюсь, что Навального отравили. Но все меньше верю, что отравили его именно «Новичком» или каким-нибудь другим боевым отравляющим веществом….

Вопрос остается открытым: кто и чем отравил Навального? Почему СКР не возбуждает уголовное дело или не выносит постановления об отказе в возбуждении уголовного дела?

Помню, когда произошло мифическое отравление Скрипалей, СКР был более расторопным. И уже через полторы недели возбудил уголовное дело об отравлении в Солсбери гражданки России Юлии Скрипаль. Это потому что Навального отравили в России? Вот если бы это произошло в Лондоне или Берлине, уголовное дело уже давно возбудили бы?