Мнение: Два отравления
06.10.2020, 17:35, Разное
Начал смотреть интервью Навального Дудю… Увы, меня хватило минут на 15-20. Скучное получилось интервью. Мне вот интересно, кто-нибудь досмотрел до конца два часа разговора Дудя с Навальным?
Одно порадовало: Навальный жив и выглядит если и не совсем здоровым, то стремительно идущим на поправку.
По–прежнему не сомневаюсь, что Навального отравили. Но все меньше верю, что отравили его именно «Новичком» или каким-нибудь другим боевым отравляющим веществом….
Вопрос остается открытым: кто и чем отравил Навального? Почему СКР не возбуждает уголовное дело или не выносит постановления об отказе в возбуждении уголовного дела?
Помню, когда произошло мифическое отравление Скрипалей, СКР был более расторопным. И уже через полторы недели возбудил уголовное дело об отравлении в Солсбери гражданки России Юлии Скрипаль. Это потому что Навального отравили в России? Вот если бы это произошло в Лондоне или Берлине, уголовное дело уже давно возбудили бы?
Источник: Ирек Муртазин
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