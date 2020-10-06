 

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

06.10.2020, 17:28, Новости дня

Спикер киргизского парламента (Жогорку Кенеша) Дастан Джумабеков подал в отставку на внеочередном заседании.

Заявление Джумабекова рассматривают депутаты, проходит процедура голосования по этому вопросу передает «АКИpress».

Отмечается, что парламент заседает в отеле «Достук».

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Наркомана осудили за убийство ветерана ВОВ под Калугой

24.06 / В правительстве ответили на вопрос о восстановлении международного авиасообщения

12.08 / Анонсированы поставки Су-57 в ВКС России

18.09 / В Грузии завершились многонациональные военные учения «Достойный партнер — 2020» 

03.08 / Захватчик заложников в Киеве оказался гражданином Узбекистана

25.08 / Анестезиолог оценил данные немецких врачей о состоянии Навального

09.07 / Кадыров счел убийство чеченца в Австрии работой иностранных спецслужб

02.07 / Московская биржа открылась ростом

28.07 / В Сенат внесена двухпартийная резолюция в поддержку свободных выборов в Беларуси

13.07 / Анджей Дуда победил на выборах президента Польши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска