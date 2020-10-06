“Эрнсту нужно было Пересильд продвинуть”: актрису критикуют за новую роль в “Угрюм-реке”

06.10.2020, 17:23, Разное

Юлия Пересильд показала в своем микроблоге фотографии, сделанные на съемочной площадке сериала “Угрюм-река” режиссера Юрия Мороз. Подписчики пришли к выводу, что роль Анфисы очень идет красавице Пересильд. Однако с этим согласны не все. “Ужасный фильм. Эрнсту нужно было Пересильд продвинуть”, – написали ей в комментариях.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) 5 Окт 2020 в 12:10 PDT

Многие отметили естественную красоту и чистоту образа Юлии Пересильд. Конечно, не обошлось без критиков, которые посчитали рыжие кудряшки героини слишком салонными и ненатуральными.

Подписчики актрисы также сравнили ее с Людмилой Чурсиной, которая более полувека назад сыграла эту же роль, в предыдущей экранизации произведения Шишкова. Люди пришли к выводу, что это будет другая интерпретация, но не менее захватывающая.

Вячеслав Шишков русский, советский писатель, его удивительные рассказы и повести о Сибири, о ее величии и красоте, о людях не просто увлекательны и познавательны, но и учат тому, что где-бы не жил человек, он всегда должен оставаться человеком.