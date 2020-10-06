 

Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

06.10.2020, 17:01, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос по обязательной индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«Понравилась мне реакция президента на наше предложение по обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров. Он сказал, что им дано уже поручение правительству», – сообщил Миронов, комментируя итоги встречи президента с лидерами думских фракций, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что во внесенной в июле 2020 года поправке в конституцию идет речь об обязательной индексации пенсий для пенсионеров не реже одного раза в год.

«Но в этой поправке не говорится о том, о каких пенсионерах идет речь – о работающих или не работающих», – сказал Миронов.

По его данным, индексация пенсий для работающих пенсионеров не осуществляется с 2015 года. Речь идет о 10 миллионах работающих пенсионерах, также добавил он.

Ранее Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле сообщил, что в 2021 году произойдет индексация пенсий.

Вместе с тем Минфин объяснил, почему не индексируются выплаты работающим пенсионерам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Бывший король Испании покинет страну

03.09 / Мишустин поручил проработать погашение долгов Минска за энергоносители

22.07 / Минздрав усомнился в завершении первой волны коронавируса

06.08 / Медведев заявил, что если в Беларуси захотят “вылепить из России врага”, то последствия будут печальными

24.07 / Госдеп призвал мир действовать во имя «независимости», а «не в интересах США»

02.07 / “Ростов” вырвал ничью в игре с “Краснодаром” благодаря голу на 101-й минуте

04.07 / “Ротор” может отказаться от участия в премьер-лиге в следующем сезоне

02.08 / В самолете, который направлялся на Ибицу, произошла драка из-за отсутствия маски у пьяного пассажира. Видео

25.08 / Общество: Российские военные роботы оказались зависимы от Google

25.08 / На выборах в Новосибирске поддержку «Умного голосования» получили маргиналы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска