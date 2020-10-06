 

Украинка Костюк проиграла в четвертьфинале парного разряда на Roland Garros

06.10.2020, 16:05, Новости дня

Марта Костюк из Украины и ее напарница Александра Соснович из Беларуси выбыли из парного турнира Roland Garros, сообщает “Большой теннис Украины”.

В четвертьфинале украинско-белорусская пара проиграла дуэту Тимеа Бабош (Венгрия) – Кристина Младенович (Франция) – 2:6, 5:7.

Бабош и Младенович посеяны на Открытом чемпионате Франции под вторым номером; в 2019 году эта пара выиграла турнир.

Костюк впервые в карьере играла в 1/4 финала турнира Большого шлема.

6 октября борьбу в одиночном разряде Roland Garros прекратила лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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