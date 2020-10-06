 

Экс-президента Кыргызстана поместили под домашний арест – адвокат

06.10.2020, 16:05, Новости дня

Суд Первомайского района столицы Кыргызстана Бишкека изменил меру пресечения для экс-президента страны Алмазбека Атмабаева с содержания под стражей на домашний арест. Об этом его адвокат Замир Жоошев заявил в комментарии агентству “Интерфакс” 6 октября.

Другой адвокат экс-президента Сергей Слесарев сообщил ТАСС, что такое же решение суд принял в отношении всех подозреваемых по делу о событиях в селе Кой-Таш Чуйской области 7–8 августа 2019 года.

23 июня 2020 года Атамбаева, который в 2011–2017 годах был президентом Кыргызстана, приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Он вышел на свободу в ночь на 6 октября. Экс-президента выпустили из захваченного демонстрантами здания Государственного комитета национальной безопасности в Бишкеке. Как пишет “Радио Азаттык”, Атмабаев находился в СИЗО, так как 2 сентября ему избрали меру пресечения по другому делу – о событиях в селе Кой-Таш.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) проходят политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание, где работают парламент и президент страны. После беспорядков там вспыхнул пожар, помещения разгромлены.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадали почти 600 человек, один скончался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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