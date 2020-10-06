Водянова позировала в маске от Louis Vuitton

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06.10.2020, 16:05, Новости дня

Российская модель Наталья Водянова 6 октября в Instagram разместила селфи, сделанное в салоне автомобиля. На снимке Водянова запечатлена в дизайнерской маске черного цвета от Louis Vuitton. 

“Угадай кто”, – подписала она снимок.

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Guess who

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 6 Окт 2020 в 5:47 PDT

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

15 марта французское издание Cnews сообщило, что компания LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE (LVMH) будет использовать свои линии по выпуску парфюмерии для создания дезинфекторов для рук.

По состоянию на 6 октября вирусом заразилось 35,5 млн человек во всем мире. Умерло 1,04 млн человек, вылечилось 24,8 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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