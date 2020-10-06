 

Кабмин одобрил присоединение госшахт к “Центрэнерго”

06.10.2020, 16:05, Новости дня

Кабинет Министров одобрил создание вертикально-интегрированной компании на базе ПАО “Центрэнерго” и государственных шахт. Распоряжение правительства №1215 от 5 октября обнародовано на сайте правительства.

“Одобрить план мероприятий по созданию акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и публичного акционерного общества “Центрэнерго”, – сказано в документе.

2 сентября Кабинет Министров по инициативе Фонда государственного имущества создал рабочую группу, которая должна была определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и “Центрэнерго”.

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности “Центрэнерго”, приватизация которой запланирована на 2021 год. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля, считают в Кабмине.

Одной из составляющих этого плана является возврат шахт “ДТЭК Добропольеуголь” в государственное управление, отмечал политолог Кирилл Сазонов.

Государственные шахты “Добропльеуголь” находятся в аренде у компании ДТЭК с 2010 года. За этот период компания инвестировала в развитие шахт $400 млн. Ежегодный объем добычи угля на этих шахтах составляет 3-4 млн т, писало издание The Page.

Идею объединения “Центрэнерго” с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардеп от “Слуги нраода” Андрей Герус и руководитель “Центрэнерго” Александр Корчинский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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