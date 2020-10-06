Камчатских осьминогов отправят на лечение в «Шарите»

06.10.2020, 17:02, Разное

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о выделении бюджетных средств на ликвидацию последствий загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке.

Более триллиона рублей направят на лечение и реабилитацию камчатских осьминогов в немецкой клинике «Шарите». Первый самолет с 30 тоннами морских животных уже вылетел из Петропавловска-Камчатского в Германию.

Немецкая сторона заявила, что приложит все усилия для спасения морской фауны России. Для лечения будущих пациентов задействуют новейшие клинические протоколы. Представитель «Шарите» доктор Краке заверил, что у клиники имеется большой опыт в такого рода вопросах.

– Как вы могли недавно убедиться, яды и отравления — наш профиль. Мы прекрасно ставим людей на ноги после тяжелейших интоксикаций и делаем это в кратчайшие сроки. Опыт работы с животными у нас тоже имеется. В свое время мы успешно лечили осьминога Пауля от мигрени и бессонницы. После нашей терапии Пауль прожил еще несколько месяцев счастливой жизни и давал успешные прогнозы на Чемпионате мира по футболу. Русские осьминоги в надежных руках, — констатировал доктор Краке.

Помимо животных, симптомы отравления также были выявления у нескольких россиян, купавшихся в водах акватории. В правительстве заверили, что граждане России, имеющие признаки недомогания, продолжат получать амбулаторную помощь на дому по программе ОМС в полном объеме.