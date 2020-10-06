 

Экипажи ВМС США перерабатывают из-за дефицита боевых кораблей

06.10.2020, 16:53, Разное

Согласно данным американского обозревателя Popular Mechanics, экипажи ВМС США вынуждены перерабатывать из-за дефицита боевых кораблей. Моряки подвержены постоянному стрессу, так как могут пребывать в плаванье с полным нарушением допустимых норм.
Как объясняют журналисты издания «ПолитЭксперт», такое поведение американцев обусловлено нехваткой судов. Например, срок нахождения эсминца USS Stout в открытом море составил 208 дней. При этом, такая задержка экипажа была спровоцирована не пандемией коронавируса в мире, а отсутствием аналогичного судна, которое бы пришло на смену. Эсминцу класса Arleigh Burke была поставлена задача дежурства в водах Ближнего Востока. Экипаж сопровождал коммерческие суда, которые проходили через Ормузский пролив.

USS Stout находился в плаванье около семи месяцев, хотя согласно стандартам, этот срок не должен превышать шести месяцев. Военные обозреватели предупреждают, что такие задержки могут иметь последствия для моряков ВМС США. Недостаток кораблей также обусловлен тем, что американцам достаточно дорого содержать и обслуживать свой флот.



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