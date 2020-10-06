 

Яна Рудковская рассказала, почему редко публикует фото в Instagram сына Саши

06.10.2020, 16:53, Разное

Яна Рудковская ведет не только свой личный микроблог Instagram, но и сына Саши. Однако с появлением младшего ребенка Арсения, у бизнеследи не хватает на это занятие времени.
В Instagram Гном Гномыча, как ласково называют Александра родители, появилось видео с рыбалки. На кадрах был запечатлен фигурист Евгений Плющенко с сыном Сашей и коляской, в которой спал младший ребенок. В подписи к видео было указано, что рыбы поймали немного, но семья получила удовольствие от такого времяпрепровождения. При этом Яне Рудковской не удалось снять весь процесс. Как было написано в блоге, у матери Саши «теперь много забот».

Как пишет издание «ГлобалМСК», супруга Евгения Плющенко мечтала еще об одном ребенке, но забеременеть не смогла даже с помощью процедуры ЭКО. Поэтому пара смирилась с таким положением дел и согласилась прибегнуть к услугам суррогатной матери. С появлением на свет Арсения у продюсера стало не хватать времени на личную жизнь и съемки, поэтому она реже показывает видео не только в своем Instagram, но и в микроблоге Гном Гномыча. Однако фотографий звездной пары с коляской достаточно много.



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