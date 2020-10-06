Азиза рассказала о новых деталях убийства Игоря Талькова

06.10.2020, 16:53, Разное

Певица Азиза спустя много лет после убийства своего коллеги Игоря Талькова пояснила о новых деталях того рокового дня. По словам артистки, она вообще не должна была принимать участия в концерте.

Убийство Игоря Талькова было зафиксировано правоохранителями в 1991 году в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». На тот момент известному певцу было всего 34 года. В его гибели вначале обвинили возлюбленного Азизы – Игоря Малахова. Следствие вначале приняло мужчину за охранника артистки. Спустя время с него были сняты все обвинения. В результате правоохранители установили, что последний смертельный выстрел сделал Валерий Шляфман – директор Игоря Талькова. Подозреваемый решил скрыться от правосудия и сбежал в Израиль. В 2018 году суд возобновил уголовное дело по данной громкой истории.

Как пишет издание Teleprogramma, Азизу попросили принять участие в концерте накануне выступления. Даже ее имя было вписано в список артистов карандашом. Директор исполнительницы обратилась с просьбой к режиссеру, чтобы Азизу поменяли с кем-то местами, так как у нее практически не было времени на подготовку, и она себя нехорошо чувствовала. Как призналась певица, на тот момент она ждала ребенка от Игоря Малахова и мучилась от токсикоза. По словам Азизы, Игорь Тальков первый проявил агрессию к ее возлюбленному, а драка началась из-за бытового спора. В результате, Игоря Малахова избивали пять человек.

Ранее вдова Игоря Талькова подала в суд на Азизу, которая пояснила в телепередаче свою версию убийства артиста. Иск Татьяны Тальковой был отклонен в полном объеме, а певица отказалась от подачи встречных претензий.