Более 80% госпитализированных пациентов с COVID-19 имеют неврологические симптомы

06.10.2020, 16:50, Разное



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В рамках исследования, опубликованного в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology, группа исследователей проанализировала данные более чем 500 пациентов с COVID-19 в десяти больницах сети Northwestern Medicine. У 82% пациентов, госпитализированных со средним и тяжелым течением коронавируса, наблюдался как минимум один неврологический симптом.

Чаще всего пациенты жаловались на мышечные боли (45%), головные боли (38%), примерно треть заболевших сообщила о головокружении и энцефалопатии, вызвавшую спутанное состояние сознания. У 16% больных отмечено нарушения вкусовых ощущениях, у 11% пропало обоняние. У 42% пациентов эти симптомы были еще до госпитализации, у 63% они появились в больнице.

Самые тяжелые последствия были у пациентов с энцефалопатией — более чем две трети таких людей после выписки части утратили дееспособность и не могли сами себя обслуживать. Кроме того, среди этих пациентов наблюдалась самая высокая смертность: около 22%. Смертность среди пациентов с другими симптомами не превышала 3%.

Авторы исследования отметили, что намерены изучить долгосрочные неврологические последствия у пациентов с энцефалопатией, вызванной коронавирусом.

Ранее группа исследователей из Италии исследовала психическое и психологическое состояние 402 взрослых, переболевших коронавирусом и выяснила, что примерно 56% пациентов имеют минимум одно психическое расстройство, которое появилось после коронавируса.

Чаще всего переболевшие жаловались на постоянную тревожность — 42% опрошенных. Бессонницей страдают 40% пациентов, депрессией — 31%. Симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) обнаружены у 28% опрошенных, обсессивно-компульсивного расстройства — у 20%.

Еще одно исследование, проведенное группой исследователей из Великобритании, показало, что значительная часть пациентов с COVID-19 в острой фазе заболевания может испытывать делирий (помутнение сознания).